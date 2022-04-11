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TIMETURK / GÜNDEM / Karadeniz’de deprem! İstanbul’da da hissedildi

Karadeniz’de deprem! İstanbul’da da hissedildi

AFAD verilerine göre, Zonguldak açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da da hissedildi.

54 Dakika Önce
2022-04-11 21:28:49
Karadeniz’de deprem! İstanbul’da da hissedildi

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtildi.

İstanbul'da da hissedildi

Yerin 37,72 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı İstanbul'da da hissedildi.

Vali Yerlikaya: İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yok

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

AFAD: Deprem sonrası olumsuz bir ihbar bulunmuyor

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi. .

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