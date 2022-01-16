Karabük kar tatili | Karabük'te okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi kar tatili açıklaması

Karabük'te kar tatili mi oldu? Binlerce öğrenciyi bünyesinde barındıran Karabük ilinde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Şiddetli kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı valilik açıklama yaptı. Peki ama Karabük'te okullar tatil mi edildi? 17 Ocak Pazartesi okul var mı? İşte detaylar...

Karabük'te kar tatili mi oldu? Binlerce öğrenciyi bünyesinde barındıran Karabük ilinde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Şiddetli kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı valilik açıklama yaptı. Peki ama Karabük'te okullar tatil mi edildi? 17 Ocak Pazartesi okul var mı? İşte detaylar...

Karabük 17 Ocak Pazartesi kar tatili açıklaması

Karabük'te olumsuz hava şartları ve şiddetli kar yağışı nedeniyle kent genelinde ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile kişilerin 1 gün idari izinli sayılacağı da belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.