Kar nedeniyle kapalı yollar hangileri? İstanbul, Antalya, Konya, Kocaeli, Karaman kardan kapanan yollar

Kar nedeniyle kapalı yollar hangileri? Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kapalı yollar, sürücülere bildirildi. İstanbul, Antalya, Konya, Kocaeli, Karaman kardan kapanan yollar hangileri? İşte KGM il il kapalı yollar listesi...

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kapalı yollar, sürücülere bildirildi. İstanbul, Antalya, Konya, Kocaeli, Karaman kardan kapanan yollar hangileri? İşte KGM il il kapalı yollar listesi...

Kar nedeniyle kapalı yollar hangileri?

Karayolları Genel Müdürlüğünden bildirilen kapalı yollar listesi şu şekilde:

* Kocaeli – Hendek yolunun 17 ve 40. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Karaman yolunun 0 ve 38. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Sertavul – Mut yolunun 0 ve 4. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Karaman – Sertavulyolunun 38 ve 71. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Seydişehir yolunun 0 ve 87. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Karaman yolunun 0 ve 30. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Karapınar yolunun 0 ve 37. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Akören – Akkise yolunun 0 ve 20. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Bozkır – Akören yolunun 20 ve 87. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Ladik yolunun 0 ve 20. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Akseki – Antalya yolunun 0 ve 14. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

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