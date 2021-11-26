Kar İstanbul sınırında! İşte 5 günlük hava durumu tahmini! Hafta sonu hava durumu, Hangi illere kar yağacak?

Geçtiğimiz gün meteorolojiden yapılan sarı uyarı sonrası beklenen kar yağışı adım adım İstanbul'a yaklaşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava durumu tahminine göre hafta sonu Doğu'da kar, Batı'da ise yağmur görüleceği belirtildi. Meteoroloji'nin haftalık paylaşımında kar yağışının İstanbul'un yaklaştığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu ve Aralık ayının ilk günü için 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları canlı yayında aktardı. İstanbul'a beklenen kar yağışının kısa süre içinde Düzce'ye kadar geleceği belirtildi.

LODOSA DİKKAT

Yarından itibaren lodos biraz etkili olmaya başlayacak. Hatta bugün, bu gece lodos etkili olacak. Kıyı Ege, Marmara'nın güneyinde yaklaşık 60-70 km hıza ulaşacak. Çatı altlarında dolaşmayalım.

Balkonda bağlanmamış bir şey bırakmayalım derim. İstanbul için değil ama genellikle Batı bölgelerimizde böyle olacak.

SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞECEK

"Perşembe gününe kadar yağış devam edecek. Sıcaklıklar mevsim ortalamalarının yaklaşık 5-6 derece üzerinde olacak. İstanbul'da sıcaklık 18-19 dereceye yarın, pazar-pazartesi erişebilecek ama Salı günü lodos yerini kuzeyli rüzgarlara bırakıyor. Kuzeyden soğuk hava gelecek salı akşamı. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. İç Anadolu'nun büyük kesiminde Doğu Anadolu'da kar olasılığı var Çarşamba - Perşembe günü. Perşembe gününden itibaren batıda yağış kesilecek ama ayın 2'sinden itibaren Anadolu'da kış kendisini gösterir gibi olacak. Bu lodoslu havalarda bacalar çekmez. Kömür yakıyorsanız çok dikkatli olunması lazım."

İSTANBUL HAFTA SONU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin açıklamasında, "Hafta sonu yurdun doğusunda kar yağışı etkili olacak. Batı'da ise yağmur bekleniyor." Denildi. Marmara'da yağmurların etkili olacağını belirten Kuruçay, "İstanbul ve çevresi özellikle Kocaeli ile Sakarya çevresinde sağanak yağışlar bekleniyor." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. Doğu'da etkisini artıran kar yağışı Batı'ya doğru gelmeye başlıyor. Kar yağışı Aralık ayının ilk günü (Çarşamba) Düzce'de etkili olacak.

CUMARTESİ

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.