Sosyal medyada birçok kişi 'Kar kokusu var' paylaşımlarında bulunarak İstanbul'da ne zaman kar yağacağını araştırıyor. Havaların soğumasının ardından beklentiler kar ve yağmur yağışlarından yana oldu. Peki ama kar yağışı ne zaman görülecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışları için bir açıklama yaptı mı? Kar yağacak mı? İşte son dakika hava durumu...

Kar yağışının ne zaman olacağı merak ediliyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte "Kar ne zaman yağacak?" sorusu akıllara geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışları için bir açıklamada bulundu işte güncel hava durumu...

Kar İstanbul'a ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre; 16 Aralık Perşembe gününden itibaren İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı görülecek. 18 Aralık Cumartesi günü ise kıyı kesimleri haricinde yurt genelinde kar yağışı hakim olacak.

20 Aralık Pazartesi günü ise İstanbul'da karla karışık yağmur yağışı gözlemlenecek.

Marmara Bölgesi'nde Hava Nasıl Olacak?

Marmara bölgesi genel olarak bu hafta parçalı ve çok bulutlu olacak. İstanbul, Yalova, Bursa ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceği belirtildi. Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir'de yağışlar görülecek. İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacaüı belirtildi. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kar Nasıl Oluşur?

Kar; bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu kristalleşerek oluşmasıdır. Bu olay çok çabuk meydana geldiği için su tanecikleri yağmura dönüşemeden kara dönüşmüş olur.

Yapılan araştırmalara göre kar taneleri altıgen olarak oluşurlar. Çıplak gözle şekilleri belirsiz olsa da yakından bakılabilecek cihazlarla şekilleri görülebilri. Bu şekillerin her biri birbirinden farklıdır.

Kar tanelri yer yüzüne düşerken hiçbiri birbibine değmez. Toprak ve atmosferin ısı aynı olursa yere düşen kar taneleri erimez. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre yeryüzüne inen yağış çeşitlerinin sekizde birinin kar yağışı olduğu ortaya çıkmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.