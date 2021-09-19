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TIMETURK / GÜNDEM / Kaplan: Türkiye'nin en büyük sorunu entelektüel cehâlet sorunu

Kaplan: Türkiye'nin en büyük sorunu entelektüel cehâlet sorunu

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Türkiye'nin yaşadığı asıl sorunun aydınlar olduğunu belirterek, 'Türkiye’nin bütün temel, varoluşsal, köklü, büyük sorunlarının gerisinde yatan en büyük sorunu, entelektüel cehâlet sorunu.' dedi.

2 Saat Önce
2021-09-19 08:17:11
Kaplan: Türkiye'nin en büyük sorunu entelektüel cehâlet sorunu

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Türkiye'nin yaşadığı asıl sorunun aydınlar olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en temel sorununun, yaşadığı varoluşsal sorunun ne olduğunu bilmemesi, yaşadığı sorunun ne olduğunu bize gösterecek, köklü ve kalıcı çıkış yolları önerecek “aydın”larının olmamasının neden olduğu yakıcı bir sorun. Bir toplumun başına gelebilecek en büyük felâket, başına ne geldiğini bilememesidir, demiştim.

Bir toplumun başına gelebilecek belki de bundan da büyük felâket başına geldiğini anlayabilecek, millete anlatabilecek kalibrede, seviyede çaplı insanlarının, öncülerinin, düşünürlerinin olmaması.

Türkiye'nin bütün temel, varoluşsal, köklü, büyük sorunlarının gerisinde yatan en büyük sorunu, entelektüel cehâlet sorunu." diye yazdı.

"Türkiye'nin aydınları olmadı. Kapıkulları oldu bu ülkenin" diyen Kaplan, "Osmanlı'nın çöküşüne ve çöküş sürecine damgasını vuran figür, kapıkulu figürüdür. Özellikle Osmanlı'nın kendine güvenini yitirmeye ve kısmî modernleşme sürecine girmeye başladığı süreçte ortaya çıkan bu nevzuhûr tip, ülkenin kaderine hükmetti. Ve ülkenin çıkmaz sokağa sürüklenmesinin yapı taşlarını döşedi.

Ülkenin yöneticilerine her fırsatta yalakalık yapan, temennâ çeken, yanlışlıkları hasıraltı eden, sadece kendi bencil çıkarlarını düşünen karakter yoksunu bir tip bu." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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