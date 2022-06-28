Kapatılan Bank Asya hakkında müsadere kararı

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan finans kurumu Bank Asya'nın tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından artacak bakiyenin üçüncü şahıs alacaklarının korunması şartıyla müsaderesine (eşya ve kazançların devlete aktarılması) karar verildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müdahil Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) avukatları ile müsaderesi talep edilen müflis (iflas etmiş) Asya Katılım Bankası A.Ş avukatları katıldı. Duruşmada, TMSF avukatları müsadere talebinde bulundu. Mahkeme heyeti oy birliğiyle verdiği kararında, iflas nedeniyle tasfiye halinde bulunan Asya Katılım Bankası A.Ş'nin TMSF'ye devredilen tüm mal varlığıyla, bu mal varlığı üzerinden bankacılık faaliyeti kapsamında elde edilmiş tüm gelirlerin müsaderesine ilişkin koşulların oluştuğundan talebin kabul edildiği belirtildi. Mahkeme, Asya Katılım Bankası A.Ş'nin üçüncü şahıs alacaklarının korunması hususları saklı kalmak kaydıyla tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından artacak bakiyenin müsaderesine karar verdi. Karara karşı 7 gün içerisinde istinaf mahkemesine itirazda bulunulabilecek. DHA