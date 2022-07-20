Kapanma olacak mı? Tekrar sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Dr. Fahrettin Koca kapanma açıklaması

Kapanma olacak mı? Koronavirüs vakalarının tekrar görülmesinin ardından vatandaşların aklında 'Tekrar sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusu yer aldı. Merakla beklenen bu sorunun yanıtı Dr. Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı konusunda, net bir açıklama yaptı. İşte Dr. Fahrettin Koca kapanma açıklaması...

Koronavirüs vakalarının tekrar görülmesinin ardından vatandaşların aklında "Tekrar sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusu yer aldı. Merakla beklenen bu sorunun yanıtı Dr. Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı konusunda, net bir açıklama yaptı. İşte Dr. Fahrettin Koca kapanma açıklaması...

Kapanma olacak mı?

Koronavirüs vakalarının ardından kapanma ve sokağa çıkma yasakları gündeme geldi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın kapanmaya dair yaptığı açıklamaya göre; kapanma olmayacak.

Tekrar sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Yapılan açıklamalara göre, sokağa çıkma yasakları ve hafta sonu kapanma olmayacak.

Dr. Fahrettin Koca kapanma açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kapanma ile ilgili sorulara;

"Yeni yoğun bakımların açılması gibi bir durum yok. Panik havası yok. Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam. Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz."