Kanuni Sondaj Gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni Sondaj Gemisinin ilk görevi için Karadeniz'e açıldığını söyledi. Gemi ilk sondajını Sakarya Gaz Sahası’nda yapacak.

Bakan Dönmez, Twitter adresinden yaptığı duyuruda, "Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz'e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Gemicilik hizmetlerinin yanı sıra sondaj platformu ve teknik hizmetleri de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen ilk Türk sondaj gemisi olan Kanuni, 31 Ocak'ta 2020'de TPAO'nun envanterine katılmıştı.

Güney Kore'de Samsung tarafından 2012'de üretilen Kanuni sondaj gemisi, toplam 11 bin 400 metre derinlikte 3 bin metre sondaj açabiliyor. Söz konusu gemi, 2015'e kadar Brezilyalı enerji devi Petrobras tarafından kullanılmıştı.

Türkiye şu anda sismik araştırma gemileri Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis ile sondaj gemileri Fatih ve Yavuz'la denizlerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.