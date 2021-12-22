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TIMETURK / GÜNDEM / Kanlı Noel'in 58'inci yıldönümü

Kanlı Noel'in 58'inci yıldönümü

İngiltere'nin başkenti Londra'da, EOKA terör örgütü militanları tarafından 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe 'Kanlı Noel' olarak geçen katliamın yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Başkentteki Kıbrıs Rum Kesimi Yüksek Komiserliği önünde toplanan Kıbrıslı Türkler, Rumların Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği 'Kanlı Noel' katliamının 58'inci yıl dönümünde saldırıda şehit düşenleri anmak için mum yaktı ve hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını sergiledi. AA

35 Dakika Önce
2021-12-22 03:15:51
Kanlı Noel'in 58'inci yıldönümü

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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