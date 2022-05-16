Kanlı ay tutulması ne zaman olacak? Kanlı ay tutulması hangi ülkelerde izlenecek? Ay tutulması ve kanlı ay tutulması nedir?

Kanlı ay tutulması ne zaman olacak? Yılın ilk ay tutulması gerçekleşecek. Etkileyici bir görüntüye sahip olan ay tutulmasının bu seferki farkı 'Kanlı ay tutulması' olarak meydana gelecek olması. Peki ama kanlı ay tutulması nedir, ay tutulmasından farkı nedir? Kanlı ay tutulması hangi ülkelerde izlenecek? Ay tutulması ve kanlı ay tutulması nedir? Ay tutulması saat kaçta izlenecek? İşte merak edilen bütün soruların yanıtı...

Yılın ilk ay tutulması gerçekleşecek. Etkileyici bir görüntüye sahip olan ay tutulmasının bu seferki farkı "Kanlı ay tutulması" olarak meydana gelecek olması. Peki ama kanlı ay tutulması nedir, ay tutulmasından farkı nedir? Kanlı ay tutulması hangi ülkelerde izlenecek? Ay tutulması ve kanlı ay tutulması nedir? Ay tutulması saat kaçta izlenecek? İşte merak edilen bütün soruların yanıtı...

Kanlı ay tutulması ne zaman olacak?

Günlerdir gündemdeki yerini koruyan ve merakla beklenen kanlı ay tutulmasının bu akşam gerçekleşecek.

Yılın ilk Ay tutulması 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü gerçekleşecek. Saat 07.12'de Akrep burcunda 25 derecede Ay Tutulması gerçekleşiyor. 14.51'de Ay, Yay burcuna geçiyor.

Kanlı ay tutulması hangi ülkelerde izlenebilecek?

Kanlı ay tutulması tüm orta ve Güney Amerika'da, aynı zamanda Kuzey Amerika'nın doğu yarısında net olarak izlenebilecek.

Türkiye kanlı ay tutulmasını izleyemeyen ülkeler arasında yer alacak. Tutulmayı canlı izlemeyenler için NASA ve Slooh gözlemevleri ağı, tutulmayı canlı bir şekilde yayınlayacak.

Ay tutulması ve kanlı ay tutulması nedir?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.