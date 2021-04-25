DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Kandil'de 4 terör hedefi vuruldu

Pençe operasyonlarının planlandığı şekilde devam ettiğini ifade eden MSB, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 terör hedefinin hava harekatıyla vurulduğunu açıkladı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
25.04.2021 02:03:50
Kandil'de 4 terör hedefi vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe operasyonları planlandığı şekilde sürerken Kandil bölgesinde belirlenen 4 hedefin hava harekatıyla etki altına alındığını açıkladı.

Irak'ın kuzeyine geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarıyla sürüyor.

Metina ve Avaşin-Basyan bölgeleri operasyonun başlıca hedefleri konumunda yer alıyor. Terör koridorunun belini kırmak isteyen Mehmetçik, bölge barışını sağlamak ve sınır güvenliğini korumak için terör hedeflerine bomba yağdırıyor.

Son olarak da Kandil'de tespit edilen 4 hedefe hava harekatı düzenlendi. Terör hedefleri etki altına alındı. O anlar Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Osman

Hade ..... ordan bu kacinci yazik bu halkin parasina utanmalisiniz

Görüş Bildir Bizimle Paylaş