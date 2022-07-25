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Kanala düşen kuzusu için suya atlayan çoban kayboldu

Batman’da sulama kanalına düşen kuzusunu kurtarmak için suya atlayan çoban Mahsum Aksoy (35), akıntıya kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları için Batman Barajı’ndan kanala verilen su kesildi.

2 Saat Önce
2022-07-25 16:52:51
Kanala düşen kuzusu için suya atlayan çoban kayboldu

Olay, sabah saatlerinde Batman'ın Kocalar köyünden geçen sulama kanalında meydana geldi. Çoban Mahsum Aksoy, sürüdeki bir kuzusunun sulama kanalına düştüğünü gördü. Kuzuyu kurtarmak için sulama kanalına giren Aksoy, akıntıya kapıldı. Aksoy'u görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

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İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ile Diyarbakır ve Batman'dan AFAD ekipleri sevk edildi.

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Arama çalışmaları devam ederken, Batman Barajı'ndan kanala verilen su kesildi. Kuzuyla ilgili de henüz bir bilgiye ulaşılamadı. DHA

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