Cumhurbaşkanı Erdoğan,, “Şimdi inşallah haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Kanal İstanbul'un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle İstanbul bir başka olacak.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul'un ve Avrupa'nın en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Çamlıca Verici Tesisimizi resmen hizmete açmak üzere bir aradayız. Televizyon ve radyo, medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Büyük Çamlıca Camii'ni bitirdik, caminin kıble tarafı işgal altındaydı. Görüntü kirliliği diyorsanız orada bu kirlilik vardı. Biz bu kirliliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye hep bunun gayreti, hasreti içerisinde olduk. Proje üzerinde çok çalıştık, sonunda hakikaten sadece ülkemizde değil, tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk.

"Aynı modeli ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz"

100 kadar radyonun buradan yayın yapıyor olması, ortak yayın yapıyor olması bu da bizim ayrıca bir başarımız oldu. Radyo vericilerine hayırlı olsun diyoruz ve onları da kutluyoruz. İletişim ve yayıncılık faaliyetlerinde tek verici tesisi modeline geçtiğimiz bu kule sayesinde Çamlıca görüntü kirliliğine son verdi. Aynı modeli şartların müsait olduğu yerlerden başlayarak ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Böylece hem çevre kirliliğini önleyecek hem de hizmet kalitesini yükselteceğiz. Kim çevreci, işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir. Çevrecilik lafla olmuyor, çevrecilik ispat-ı vücutla oluyor. Bunu yapan da biziz.

Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Bir taraftan teröristler geldiler, yaktılar, yıktılar. Biz ise o yakılan, yıkılan yerlere hemen anında ağaçları diktik. AK Parti budur. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Ancak ispat edeceksin. İşte biz bunları yaptık.

"İstanbul bir başka olacak"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan lisans alan PTT bünyesindeki verici tesis ve işletim şirketinin kısa sürede bu toparlanmayı ayrıca gerçekleştireceğine de inanıyorum. Nitekim Çanakkale'de de benzer bir eserin inşa edilmiş olması önemli bir adımdır.

Çamlıca'da faaliyete geçen kulemizi yeni dönemin en önemli yatırımlarından ve sembol eserlerinden biri olarak görüyorum. Ayrıca mutluyum. Ünlü Fransız düşünür Lamartine'in, 'Dünyaya son bir kez bakacaksın deseler, o bakışı Çamlıca Tepelerinden atmayı arzulardım' ifadelerini kullanarak hayranlığını dile getirdiği şu mekanın şanına uygun bir esere kavuşmuş olmasından şahsım, milletim adına ayrıca memnuniyet duyuyorum. Boğaz'a hakim bir manzaranın üzerinde, deniz seviyesinden itibaren 587 metre uzunluğa sahip bu kule, aynı zamanda İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına da sahiptir. Dünyada ilk defa 100 radyonun frekansları birbirine karışmadan aynı anda yayın yapabileceği teknolojik alt yapıya sahip kulemiz, sayısal ve karasal yayın hizmetlerini birlikte verebilecektir. Kule bünyesindeki sosyal tesislerin de Türk turizmine önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Böylesine önemli işlevlere sahip Çamlıca Kulesi'nin inşasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmadan mühendisinden işçisine kadar herkesi tebrik ediyorum. Bu kuleden yayınlarını sürdürecek medya kuruluşlarımıza, haberleşme şirketlerimize özellikle başarılar diliyorum. Kulemizdeki seyir katlarından ve restoranlardan şehrimizle ilgili şiirleri ve şairleri, şarkılarıyla beraber terennüm ederek, İstanbul'un güzelliklerini doyasıya yaşayacak misafirlerimize şimdiden keyifli vakitler temenni ediyorum.

Türkiye, dünyanın en stratejik, pek çok güzelliği bir arada barındıran coğrafyasında kurulmuş bir ülke. İstanbul, bugün de dikkatleri üzerinde toplamaktadır. İstanbul, bu güzel coğrafyanın adeta kalbi konumundadır.

Deniziyle, Boğaz'ı ile, Adalar'ı ile, tepeleriyle, köprüleriyle, camileriyle İstanbul her geçen yıl daha da güzelleşmektedir. Şimdi inşallah haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Kanal İstanbul'un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle İstanbul bir başka olacak.

"İstanbul'un üzerine çöken kara bulutları birer birer dağıttık"

CHP, Ümraniye çöplüğünün patlamasına seyirci kaldı. Onlar patlattı, biz yaptık. Şimdi orada spor tesisleri var. Aramızdaki fark bu.

En temel sorunlardan başlayarak İstanbul'un üzerine çöken kara bulutları birer birer dağıttık.

İstanbul'u baştan sona eserlerimizle, hizmetlerimizle yeni baştan inşa ettik. İstanbul'a yapılan her hizmetin Türkiye'nin tamamına yapıldığının bilinciyle hareket ettik. Bazılarına bu gerçekleri anlatmak çok zor.

İstanbul'u hak etmek için önce bu şehre kalpten gelen bir aşkla sevdayla bağlı olmak gerekiyor. Biz tüm ömrümüzü İstanbul'a hadim olmak için harcadık. Bugün İstanbul'u daha çok sevmek için bir sebebe daha sahip olduk.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.