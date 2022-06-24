Kan donduran itiraf: Babam dışladığı için orman yaktım

Muğla Marmaris'te günlerdir söndürülemeyen yangına sebep olan şahsın ifadesi ortaya çıktı.

Yangın bölgesinde yapılan inceleme ve araştırma sonucu yangının Hisarönü Mahallesi Saklıkoy mevkisinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerine, olay yeri inceleme ekiplerince bölgede çalışma yapıldı. Yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen noktada yakılmış 3 araç lastiği bulundu, ayrıca bu alanda 48 plakalı terkedilmiş bir motosiklet ele geçirildi. Motosiklet ile ilgili yapılan araştırmada motosiklet sahibinin S.A. olduğu, şahsın tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden şahsın sorgudaki ifadesi ortaya çıktı. Yangını 3 farklı noktada sigara izmariti atarak başlattığını itiraf eden şahıs, ailevi sorunlar yaşadığını söyledi.

"BABAM TARAFINDAN DIŞLANDIM"

Babasının yangın çıkardığı bölgede bulunan arazisini sattığını ve bu yüzden de babası tarafından dışlandığını ifade eden şahıs, alevlere girerek intihar etmek istediğini de söyledi.

ALKOLLÜ HALDE YAKALANDI

Orman yangınının başladığı Küfre mevkisinde yakalanan şüphelinin olay anında alkollü olduğu da öğrenildi.

TUTUKLANDI

Yangının başladığı Küfre Koyu'nda, yanında 2 benzin bidonuyla yakalanıp gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden Sacit Ayhan (34) çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.