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TIMETURK / GÜNDEM / Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim geliyor

Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim geliyor

MHP'nin sunduğu kanun teklifinin çıkması halinde, 'manipülasyon yaptığı' tespit edilen araştırma şirketine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

3 Saat Önce
2021-09-22 10:01:02
Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim geliyor

MHP'nin 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu kanun teklifi, Meclis'in açılmasıyla beraber görüşülecek. Teklifle beraber, 'kamuoyunu yönlendirmek veya etkilemek için yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan' kamuoyu araştırmacıları denetlenecek.

Yeni Şafak gazetesinden Nur Banu Aras'ın haberine göre; MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya imzalı Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarının Yayınlanmasına İlişkin Kanun Teklifi'yle araştırmacı; yayınlanan bir araştırmasını kim için yaptığını, araştırmanın finansmanının kim tarafından karşılandığını ve tutarını belgeleri ile birlikte paylaşacak. Araştırmacı, "veri toplama, analiz etme ve yayınlama dahil her aşamada dürüst, doğru ve tarafsız olmakla" yükümlü olacak.

"Güvenilirliği ve geçerliliği konusunda şüphe duyulan ya da bağlamından koparılarak" müşteri tarafından yayınlanan bir araştırma sonucuna, araştırmacının müdahale etmesi zorunlu olacak. Kişisel verilerin arşivlenerek başka çalışmalar ya da başka amaçlar için kullanımının önlemek için ilgili işlemler sonlandığında imha edilecek.

Araştırmacı olmak ve kamuoyu araştırma kuruluşu kurmak için gerekli bilimsel ve teknik yeterliliğe ilişkin nesnel koşullar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. TÜİK, bilimsel ve teknik özerklik ilkesi doğrultusunda, kamuoyu araştırmasının bilimsel ve teknik doğruluğu ve verilerin yeterliliği ile sınırlı olarak denetim yapacak.

Teklifte belirtilen koşul ve ilkelere uymayan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşuna; ilgili araştırmayı yapmak için fatura karşılığı aldığı ücretin 10 katına kadar idari para cezası kesilebilecek. "Manipülasyon yaptığı" tespit edilen araştırma şirketine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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