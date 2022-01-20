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Kamu bankalarında 51,5 milyar TL’lik sermaye artışına gidilecek

Kamu bankalarının bozulan sermaye yapılarını ve kredi kapasitelerini desteklemek için kamu bankalarında 51,5 milyar TL’lik sermaye artışına gidilecek.

1 Saat Önce
2022-01-20 12:28:04
Kamu bankalarında 51,5 milyar TL’lik sermaye artışına gidilecek

Bloomberg'in haberine göre, Üst düzey yetkilinin Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, TL'deki zayıflamayla bozulan sermaye yapılarını ve kredi kapasitelerini desteklemek için kamu bankalarında 51,5 milyar TL'lik sermaye artışına gidilmesine karar verildi.

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, Ziraat Bankası'na 22,5 milyar TL, Halkbank ve Vakıfbank'a 13,5'er milyar TL, katılım bankalarına 2 milyar TL'lik ek sermaye planlanıyor. Ek sermayelendirme konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunum yapıldığını belirten yetkili, önümüzdeki günlerde sürecin tamamlanacağını söyledi

Türkiye Varlık Fonu, konuyla ilgili Bloomberg'in sorusu üzerine “Ekonomimizin önemli bir lokomotifi olan ve TVF'nin de portföyünde yer alan kamu bankalarımızı, ülkemizin kalkınmasına katkılarının sürmesi için, daha önce yaptığımız gibi, gerekli olduğu durumlarda desteklemeye devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ziraat Bankası konuyla ilgili yorum yapmadı. Halkbank ve Vakıfbank yetkilileri görüş talebine yanıt vermedi. Sermaye artışı kamu bankalarına son üç yılda yapılan üçüncü sermaye artışı olacak .

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