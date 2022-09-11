Kalp krizleri! Kuzenini ambulansa yetiştirdi, kendi de kalp krizi geçirdi

Trabzon'un Araklı ilçesinde kalp krizi geçiren kuzeni İsmail Yılmaz'ı ambulansa yetiştirmeye çalışan Hüsnü Yılmaz da kalp krizi geçirdi. İki kuzen, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Araklı'ya bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde yaşayan İsmail Yılmaz, yemek yerken kalp krizi geçirdi.

Yılmaz'ın fenalaştığını gören Hüsnü Yılmaz, aracıyla kuzenini ambulansa yetiştirmek için yola çıktı. Hüsnü Yılmaz, İsmail Yılmaz'ı ambulansa yetiştirdikten sonra fenalaşarak yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdikleri anlaşılan iki kuzen, kaldırıldıkları Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüsnü ve İsmail Yılmaz'ın cenazeleri, ilçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. AA