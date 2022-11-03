Kalın: Putin, Erdoğan’la görüşmesinin ardından anlaşmaya geri döndü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşme sonrası her şeyin normale döndüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International televizyonunda katıldığı bir programda, Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalın, tahıl anlaşmasının askıya alınmasının ardından itirazlar, protestolar ve yazılan mektup sonrası iletişime geçildiğini dile getirdi.

Kalın, “Son 3-4 gündür çok fazla diplomatik çaba sarf ettik. Savunma Bakanımız, Dışişleri Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız dün Putin ile görüştü" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte, Ukrayna tarafıyla da görüşüldüğünü aktaran Kalın, Rus tarafının taleplerinin ve beklentilerinin Ukrayna'ya iletildiğini ve Ukrayna'nın yapıcı bir tutum sergilediğini vurguladı.

Kalın, "Rusya, Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından anlaşmaya geri döndü ve şimdi her şey yoluna koyuldu" dedi.

Rusya'nın sürece geri dönmesinden oldukça memnun olduğunu belirten Kalın, yaklaşık 3 ay önce imzalanan İstanbul anlaşmasına her iki tarafın da bağlı kalacağını umduğunu belirtti.

Kalın, tahıl ihracatı için açılan insani koridorda ve çevresinde askeri faaliyet olmayacağının ve bunun anlaşmanın en başından beri dile getirildiğinin altını çizerek "Rusya'nın da bunu talep ettiğini ve elde ettiğini düşünüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yakın zamanda görüştüğünü aktaran Kalın, Zelenskiy'nin de anlaşmaya bağlılığını teyit ettiğini söyledi. .