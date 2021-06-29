DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

iOS işletim sistemi telefonlarda Snapchat çalışmıyor mu? Nasıl çözülür?
Bakan Koca açıkladı: Spor müsabakaları artık seyircili oynanacak
Bakan Soylu'ya 'hakaret cezası'na itiraz edince hakimin tepkisi: 'Senin gibi sanığı da ilk kez görüyorum'
Bakan Çavuşoğlu, İngiliz ve Arjantinli mevkidaşları ile görüştü
Ahmet Keleşoğlu kimdir? Ahmet Keleşoğlu hayatı ve biyografisi
Kalın'dan Elmalı davası tepkisi: Alçaklar en ağır cezayı almalı
Obama: Trump demokrasinin temel ilkesini ihlal etti
Selçuk Ecza Deposu kimin? Selçuk Ecza Holding sahibi kim?
Orman Mühendisleri Odası'ndan ''orman yangını'' eleştirilerine yanıt
Tesla arabaları PUBG Mobile'a geliyor! I Tesla araçlar oyunda nasıl gözükecek?
Tepkiler çığ gibi!.. Çocukların ses kaydı ortaya çıktı
'Karadul' lakaplı seri katile verilen ölüm cezası onandı
Nevşehir Hacıbektaş’ta bisiklet sürme etkinliği
KADEM'den Oda TV hakkında suç duyurusu
Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Huveys, İsrail zulmünü anlattı

Kalın'dan Elmalı davası tepkisi: Alçaklar en ağır cezayı almalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Elmalı davasıyla ilgili yayınladığı mesajda 'Hukukta yazılı kurallar kadar maşerî vicdan da esastır' ifadesini kullandı. Kalın, 'Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız' dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
29.06.2021 16:21:42
Kalın'dan Elmalı davası tepkisi: Alçaklar en ağır cezayı almalı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin cinsel istismara maruz kalmasına ve sanıkların serbest bırakılmasına yönelik tepkiler sürerken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Kalın, "Hukukta yazılı kurallar kadar maşerî vicdan da esastır. Elmalı davasında belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız" dedi.

Ekran Resmi 2021-06-29 16.20.38

Ne olmuştu?

Antalya'da 6 Ocak 2021'de gerçekleşen üçüncü duruşmada 7 yaşındaki kız çocuğu G.E.G. ile 10 yaşındaki ağabeyi İ.E.G.'nin, cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tahliye edilmişlerdi.

Sosyal medyada #ElmalıDavası etiketiyle paylaşım yapılarak sanık anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepki gösterilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tahliyelere itiraz ettiklerini duyurmuştu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılı tarafından yapılan açıklamada da yargılama sürecinin devam ettiği belirtilmiş ve "Sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve başsavcılık tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir" bilgisine yer verilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş