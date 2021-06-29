Kalın'dan Elmalı davası tepkisi: Alçaklar en ağır cezayı almalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Elmalı davasıyla ilgili yayınladığı mesajda 'Hukukta yazılı kurallar kadar maşerî vicdan da esastır' ifadesini kullandı. Kalın, 'Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız' dedi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin cinsel istismara maruz kalmasına ve sanıkların serbest bırakılmasına yönelik tepkiler sürerken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Kalın, "Hukukta yazılı kurallar kadar maşerî vicdan da esastır. Elmalı davasında belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız" dedi.

Ne olmuştu?

Antalya'da 6 Ocak 2021'de gerçekleşen üçüncü duruşmada 7 yaşındaki kız çocuğu G.E.G. ile 10 yaşındaki ağabeyi İ.E.G.'nin, cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tahliye edilmişlerdi.

Sosyal medyada #ElmalıDavası etiketiyle paylaşım yapılarak sanık anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepki gösterilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tahliyelere itiraz ettiklerini duyurmuştu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılı tarafından yapılan açıklamada da yargılama sürecinin devam ettiği belirtilmiş ve "Sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve başsavcılık tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir" bilgisine yer verilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.