Kalın, ABD medyasına konuştu: Rusya'nın talepleri fazla maksimalist

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'Rusya'nın diplomasiye ve müzakereye şans vermeden saldırı düzenlemeye devam etmesi büyük bir hata olur' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International'da Becky Anderson'ın programında katılarak Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi.

Ukrayna'daki durumdan büyük endişe duyduklarını söyleyen Kalın, "Rusya'nın diplomasiye ve müzakereye şans vermeden saldırı yapmaya devam etmesi büyük bir hata olur" diye konuştu.

Türkiye'nin mevcut durumda Rusya'ya yaptırım uygulama planının bulunmadığını belirten Kalın, enerji, turizm, tarım gibi sektörleri de içeren güçlü ekonomik bağların zarar görmesini istemediklerini söyledi.

Kalın, yaptırım kararından kaçınmaları noktasında daha önemli bir faktör olarak Rusya'yla diyalogda kalmaya devam etmek istediklerini vurguladı.

"Bazılarının Rusya'yla iletişimde kalması gerekiyor"

Batı ülkelerinden yetkililerin de Türkiye'nin Rusya'yla iletişimde kalmasının önemini kendilerine aktardıklarını anlatan Kalın, "Bazılarının, Rusya'yla iletişimde kalıp onları teşvik ederek müzakere masasına geri dönmeye yönlendirmesi gerekiyor" dedi.

Herhangi nükleer bir saldırı riskinin mevcut olup olmadığı sorusunun üzerine Kalın, bu ihtimalin gerçekleşmesinin felaket olacağını, NATO'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu söylemine soğukkanlılıkla yanıt verdiğini ve bunun doğru bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Kalın, ihtiyaç duyulanın gerilimi yatıştırmak olduğunu ve nükleer tehdidin yalnızca söylem düzeyinde kalmasını umut ettiğini belirtti.

"Ukrayna'nın NATO üyeliği meselesinin hassas bir konu olduğunun farkındayız"

Türkiye'nin NATO'nun genişlemesi konusuna olumlu bir yaklaşım izlemesinin, Ukrayna'nın muhtemel NATO üyeliği senaryosunu da kapsayıp kapsamadığı sorusuna Kalın, şu aşamada bu ihtimale olumlu bakmadıklarını söyledi.

Türkiye'nin geçmişte Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Avrupa'da, Balkanlarda ve diğer yerlerde genişleme süreçlerine olumsuz bakmadığının altını çizen Kalın, "Ukrayna'nın NATO üyeliği meselesinin ne kadar hassas bir konu olduğunun farkındayız. Bu hukuksuz savaşın bitmesini istememizin temel sebeplerinden biri de bu ve Ukraynalıların da bizi anlayacağını umuyoruz" dedi.

"Rusya'nın talebi fazla maksimalist ve mantıklı değil "

Rusya'nın şu aşamada ateşkes için gündeme getirdiği üç talep için de "Fazla maksimalist ve mantıklı değil" değerlendirmesinde bulunan Kalın, bu teklifler arasında bulunan Kırım'ın Rusya'ya ait bir bölge olarak kabul edilmesinin ve Ukrayna'nın silahsızlandırılması talebinin egemen bir ülke açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Moskova'nın ana meselesinin Ukrayna'nın NATO üyeliği ihtimali olduğunu düşündüklerini söyleyen Kalın, Rusya'nın bu konuyu geçmişte de gündeme getirdiğini ve bu konu üzerine gerçekçi bir yaklaşıma ihtiyaçları olduğunu vurguladı. AA .