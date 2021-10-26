DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Gıda takviyeleri yüzünden zehirlenebilirsiniz!
Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Fransız mühendis İstifa etti bisikleti ile dünyayı gezecek
Çin'den Taliban'a ‘yeniden inşa’ sözü
Kurusu Almanya'ya yaşı Rusya'ya gönderiliyor
KOBİ'lere nefes aldıracak kredi fırsatı
Kaldırımdan giden scooter kullanıcılarına ceza yağdı
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği ne zaman takılacak?
Biden'dan ASEAN’a 100 milyon dolar yatırım sözü
Başkan Büyükkılıç, TBB encümen ve meclis toplantılarına katıldı
Benzine 28 kuruş zam
Sudan ordusu komutanı: Başbakan benim yanımda
Büyükşehir'den 16 milyon TL'lik 4 mahalleyi Malatya yoluna bağlayacak yol
Tataristan 'cumhurbaşkanı' sıfatından vazgeçmedi, Kremlin’den açıklama
Melikgazi Belediyesi hizmet içi eğitimlere devam ediyor

TIMETURK / GÜNDEM / Kaldırımdan giden scooter kullanıcılarına ceza yağdı

Kaldırımdan giden scooter kullanıcılarına ceza yağdı

Elektrikli scooterların kullanımına yönelik bazı kuralların getirilmesinin ardından polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. denetimde, elektrikli scootera yolcu bindirenler, yaya yolunda ilerleyenler ve yük taşıyanlar tek tek durduruldu.

30 Dakika Önce
2021-10-26 18:01:55
Kaldırımdan giden scooter kullanıcılarına ceza yağdı

Bazı scooter kullanıcılar polis ekiplerini gördüklerinde yolunu değiştirdi. Durdurulan kişilere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca elektrikli scooter ile kaldırımda ilerlemekten 144 lira, yük taşımaktan 314 lira ceza kesildi.

"BUNDAN SONRA YOLUN KENARINDAN GİDECEĞİM"

261020211440194554097

Fatih'te kaldırımdan ilerleyen ve scooterın direksiyonuna poşetler asarak yük taşıdığı için bir kişiye toplamda 458 lira para cezası uygulandı. Sürücü, "Bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Tramvay kalabalık olduğu için binmek istemedim. Araçlar sıkıştırmasın diye kaldırımdan gittim. Bundan sonra yolun kenarından gideceğim" dedi.

"TERS YÖNE GİTTİĞİM İÇİN CEZA MI YAZILIYOR?"

261020211440304553733

Yine Fatih'te kaldırımdan gittiği için ceza kesilen bir sürücü de, "Niye durdurdular bilmiyorum. Ters gittiğim için ceza mı yazılıyor? Ne cezası? Daha önce de kullanıyordum ceza yoktu" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA DENETİM

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde yapılan denetimlerde, scootere iki kişi binenler ve kaldırımda scooter kullananlara cezai işlem uygulandı.

"CEZADAN HABERİM YOK"

261020211441144559627

Kaldırımda scooter kullandığı için ceza uygulanan sürücü "Ben zaten duracaktım. Onun için geldim. Kaldırımda kullanmanın yasak olduğunu biliyorum. Cezadan da haberim yok" dedi.

"ADADA SERBEST"

261020211440594554943

Heybeliada'da yaşadığını ve orada kaldırımda scooter kullanmanın yasak olmadığını söyleyen bir sürücü ise " Ben burada yaşamıyorum. Adada yaşıyorum. Orada UKOME kararı var. Serbest" diye konuştu.

KADIKÖY'DE DENETİM VARDI

Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki denetimlerde durdurulan kişilere de cezai işlem uygulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş