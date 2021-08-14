Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, 5'i Rus askeri personel, 3'ü Türk temsilci olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Be-200 yangın söndürme uçağında 5 Rus askeri personel ve 3 Türk temsilcinin olduğunu duyurdu.

Kazanın nedenlerinin tespiti için olay yerine bir heyet gönderildiğini belirten bakanlık, ilerleyen saatlerde uçaktaki 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nde kaza geçiren Rus Be-200 uçağında bulunan 5 Rus askeri personel ve yangının odak noktaları ile ilgili kılavuzluk eden 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetti" denildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale için Adana'dan kalkan Beriev 200 tipi yangın söndürme uçağımızın düşmesi sonucu Türk ve Rus 8 mürettebat hayatını kaybetmiştir. Sizi hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız" denildi.

ÇAVUŞOĞLU: KAHRAMANCA FEDAKARLIKLARI UNUTULMAYACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaşananların ardından kişisel Twitter hesabında Rusça ve Türkçe mesaj yayınladı.

"Kahramanmaraş'taki yangına müdahale sırasında yaşanan elim uçak kazasında Türk ve Rus mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Milletimizin başı sağolsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak."

Kazayla ilgili gün içinde yaşanan diğer gelişmeler şöyle:

17:36 - Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale etmek amacıyla havalanan Rus yangın söndürme uçağının Kısık Vadisi mevkisinde düştüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Olayın gerçekleştiği andan itibaren olay yerine ekiplerimiz anında sevk edilmiş, ilk bilgilere göre mürettebattan kurtulan olmadığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

16:34 - Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İncirlik'ten bir helikopter ile Konya'dan bir uçağın arama - kurtarma çalışmalarına destek için bölgede görevlendirildiği bildirildi.

Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana'dan havalanan bir Rus yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığı bilgisi üzerine, İncirlik'ten bir helikopter ile Konya'dan bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek için bölgede görevlendirilmiştir.

16:30 - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, elçilik çalışanlarının Be-200 uçağının kaza geçirdiği bölgeye gönderildiklerini bildirdi.

Elçilik yetkilisi, “Büyükelçiliğin konsolosluk departmanı personeli, görevlendirilerek kaza yerine gönderiliyor” ifadelerini kullandı.

Validen ilk açıklama

15:10 - Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, konuya ilişkin ilk açıklamasında gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı.

Orman yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.