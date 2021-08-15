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TIMETURK / GÜNDEM / Kahramanmaraş'ta düşen uçağın personeli için tören düzenlendi

Kahramanmaraş'ta düşen uçağın personeli için tören düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangınına müdahale ederken düşen uçaktaki 3 Türk personel için tören düzenlendi.

1 Saat Önce
2021-08-15 19:36:46
Kahramanmaraş'ta düşen uçağın personeli için tören düzenlendi

Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından yaşamını yitirenlerin cenazeleri memleketlerine gönderilecek.

Hayatını kaybeden Orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın, Mersin'in Mut ilçesinde, pilot Serkan Mirza Elazığ'da, koordinatör Edip Uzunoğlu ise Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda son yolculuğa uğurlanacak.

Amfibyen Be-200 tipi yangın söndürme uçağı, dün Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında Beşen Mahallesi'ndeki Kısık Vadisi'nde düşmüş, uçaktaki 3'ü Türk, 5'i Rus 8 personelden kurtulan olmamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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