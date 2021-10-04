Kağıt toplayıcılarına baskında ortalık karıştı

Ümraniye'de kağıt toplayıcılarına yönelik polisin yaptığı baskında olay çıktı. Kağıt toplayıcıları polisi taş yağmuruna tutarken, polis biber gazı ile gruba müdahale etti.

Yaşanan olaylar sırasında belediyeye ait araçlar zarar görürken, sokak aralarında kovalanan göstericiler gözaltına alındı.

KAĞIT YIĞINLARINI ATEŞE VERDİLER

Esenkent Mahallesi'nde Kadosan Sanayi Sitesi'nin arkasında bulunan kağıt toplayıcılarına yönelik polis ve belediyeye bağlı ekipler, baskın düzenledi. İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla birlikte kaldırılması talimatı verilen kağıt toplayıcılarının bulunduğu alana gelen polis, kağıt toplayıcılarının tepkileri ile karşılaştı. Kağıt toplayıcıları, barakaların yanında bulunan kağıtları ateşe verirken, polise de tepki gösterdi. İlerleyen dakikalarda artan gerilimle birlikte kağıtçıları olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan polis zor anlar yaşadı.

POLİSE TAŞ ve KOVALAMACA

Artan gerilimle birlikte dağılmayan grup, çevik kuvvet polisine taş yağdırdı. Polis, belediye araçlarının camlarını da indiren gruba, müdahale etti. İlk anlarda grubu dağıtmaya çalışan ekipler, havaya ateş ederek kağıt toplayıcılarını uzaklaştırmaya çalıştı. Grubun taş yağdırmaya devam etmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri, biber gazı kullandı. Grubu yönlendiren bazı kişiler ise polis, tarafından sokak arasında kovalanarak yakalandı. Bir süre sonra tekrar bir araya gelen kağıt toplayıcıları, tekrar Çevik Kuvvet ekiplerine taş atmaya başladı. Bunun üzerine polis tekrar gruba müdahale etti. İlerleyen dakikalarda grup üyelerinin çıkardığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olaylar, grubun dağılması ile sona ererken, polisin bazı göstericileri sokak aralarında gözaltına aldığı öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nden 23 Ağustos tarihinde yapılan açıklamada, atık toplama işleminin çevre ve halk sağlığı sorunlarına neden olduğu için yasaklandığı belirtilirken, "Şehrimizde izinsiz-ruhsatsız atık toplama ve ayırma faaliyetleri; başta çevre ve halk sağlığı sorunları olmak üzere, kayıt dışı ve sağlıksız koşullarda istihdama yol açmakta, ayrıca kamu zararı ve haksız kazanca sebebiyet vermektedir. Bütün bu olumsuzlukları gidermek amacıyla denetimlerimiz devam ediyor, devam edecektir. Bu ilçelerimizde bir daha çekçekçi diye tabir edilen atık toplayıcıları olmaması için belediyelerimiz, muhtarlıklarımız ve hemşehrilerimizin gereken duyarlılığı göstereceklerine inancımız tamdır." denilmişti.DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.