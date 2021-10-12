Kaftancıoğlu'ndan Tamer Karadağlı’ya ‘Öcalan’ cevabı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, oyuncu Tamer Karadağlı'nın kendisiyle ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Kaftancıoğlu, 'Duruşunu bilmem ama zeka seviyesini belli etti böylelikle' dedi.

Oyuncu Tamer Karadağlı ile Altın Portakal'da ödül alan Nihal Yalçın arasında yaşanan olaylı sunum gündemdeki yerini korurken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan da açıklama geldi.

Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Karadağlı'nın "Nihal Yalçın'a Pervin Buldan, Kaftancıoğlu sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli. Polisimize asker kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. 'Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz?' diye" şeklindeki ifadesini alıntılayan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sorununun cevabı evet de konuyla alakasını anlamış değilim.. Ezber cümlelere sığınarak kitle toplamaya çalışan 'korkak erkek' sendromu. Duruşunu bilmem ama zeka seviyesini belli etti böylelikle."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.