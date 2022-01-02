Kafa kafaya feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Burhan Kılıçer (35) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilmeyen 34 HV 8871 ile 55 AAY 036 plakalı otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçları görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Burhan Kılıçer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi ise ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden Burhan Kılıçer'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.