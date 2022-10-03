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Kafa kafaya çarpıştılar: 10 yaralı

Gaziantep'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

2 Gün Önce
2022-10-03 22:06:59
Kafa kafaya çarpıştılar: 10 yaralı

Çamlıtepe Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobil çarpıştı.

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Kazada, 10 kişi yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

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Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Can Çelik (12) ile Enes Kaya'nın (24), durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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AA, DHA .

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