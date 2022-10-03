Kafa kafaya çarpıştılar: 10 yaralı

Gaziantep'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Çamlıtepe Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobil çarpıştı.

Kazada, 10 kişi yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Can Çelik (12) ile Enes Kaya'nın (24), durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

AA, DHA .