Kadir Şeker tahliye mi oldu? Kadir Şeker serbest mi? Kadir Şeker davasında son durum!

Kadir Şeker tahliye mi oldu? Kadir Şeker serbest mi? Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Kadir Şeker davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Kadir Şeker davasında son durum!

Kadir Şeker serbest mi? Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Kadir Şeker davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Kadir Şeker davasında son durum!

Kadir Şeker tahliye mi oldu?

Kadir Şeker davasında, Şeker'in avukatı tarafından üst mahkemeye yapılan itiraz kabul edildi. Kadir Şeker'in tahliye edilmesine karar verildi.

Dün yapılan yargılama sonucunda cezası 10 yıl 19 aya indirilen Şeker için yapılan itiraz kabul edildi.

Kadir şeker olayında ne olmuştu?

5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalıştı.

Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.