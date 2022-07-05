Kadir Şeker hakkında karar verildi!

Konya'da Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan sevgilisini engellemeye çalışırken öldüren Kadir Şeker hakkında verilen 12,5 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu. Bugün yeniden yargılanan Kadir Şeker için mahkeme 10 yıl 10 ay hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, Yargıtay kararı sonrası Kadir Şeker'in cezasını 12,5 yıldan 10 yıl 10 aya düşürerek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşmada cumhuriyet savcısı ilk mütalaasında usul ve yasaya uygun bozma ilamına karar verilmesini talep etti. Duruşmaya katılan öldürülen Özgür Duran'ın kardeşi Remzi Duran, ''Ağabeyime son kez bakmasını istiyorum'' diyerek ağabeyinin fotoğrafını gösterdi. Duran, '' Kadına şiddete karşıyız. En ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz'' dedi. Anne Mübeyyen Güner ile babası Cengiz Duran, Yargıtay'ın bozma kararına karşı oldukları dile getirdi. Kadir Şeker'in avukatları da tahliyesini talep etti. Kadir Şeker de ifadesinde ''Daha önceki ifadelerimi tekrar ederim. Bozma kararına katılıyorum'' dedi.

SAVCIDAN "AZAMİ ORANDA İNDİRİM" VE "TAHLİYE" TALEBİ

Savcı son mütalaasında, daha önceki verdikleri mütalaayı tekrar ettikleri, sanğın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesi ve sanık Kadir Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Anne Mübeyyen Güner, yeniden söz alıp, tahliye talebine tepki gösterdi. Güner, ''Burada bu çocuk suçsuz olsun. Kendi ellerimle kurtaracağım. Benim böyle bir devletim olamaz. Ödül gibi ceza aldı'' dedi. Ardından konuşmasını devam ettirmesi üzerine salon dışına çıkartıldı.

Son sözü sorulan Kadir Şeker de, ''Üzüldüğüm için gittim. Arkamdan saldırdı. Boğazımı sıktı. Ciğerlerimin acısını hissettim. Nefesim kesildi. Bıçağın sesinden korkar diye, bıçağımı çıkardım. Maktulün yaralandığını fark etmedim. Sadece sağ elimde acı hissettim. Kadının ağlamasını duymadım. Aleyhime ifadeler vermiş. Bir şey söylemek istemiyorum. Sadece yardım etmek istedim. Hayatını kaybettiğim için üzgünüm'' dedi.

Mavi gömlek, siyah pantolon giyen ve yeni tıraş olduğu görülen Kadir Şeker'in, duruşmada heyecandan yerinde dururken sağa ve sola doğru sallanır şekilde hareket ettiği gözlendi.

Mahkeme heyeti, 12,5 yıl olan cezayı 10 yıl 10 aya düşürerek, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. .