Kadir Şeker'e tahliye kararı!

10 yıl 10 ay hapis cezası alan Kadir Şeker'in avukatının mahkemeye yaptığı itiraz üzerine tahliyesine karar verildi.

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, yeniden yargılandığı davada cezasının 10 yıl 10 aya düşürülüp, tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine avukatları itirazda bulundu. İtiraz 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, Şeker hakkında tahliye kararı verildi.

Olay, 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalıştı.

Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker'e, ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaate getirerek cezayı önce 15 yıla ardından Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirdi.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Kararda 'haksız tahrik' indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınıp, asgari düzeye yakın ceza olması gerektiği vurgulandı.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yargılandı. Duruşmada savcı, son mütalaasında, daha önce verdikleri mütalaayı tekrar ettiklerini belirterek, sanğın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesini ve Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker'in cezasını 10 yıl 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bunun üzerine avukatları, dün bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahmekesi'ni tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi. DHA