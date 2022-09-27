Kadir Mısıroğlu'nun ailesinden Akşener’e suç duyurusu

Kadir Mısıroğlu'nun çocukları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet ve laiklik düşmanı Kadir Mısıroğlu'nun çocukları, "Sarayda ağırlandı o şerefsiz, sarayda ağırlandı o ahlaksız. Gereğini yapamadım özür dilerim” sözleri nedeniyle İYİP Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.

Duvar'da yer alan habere göre; Mısıroğlu'nun ailesi adına açıklama yapan Avukat Faruk Keleştimur, Akşener'in Mersin'de yaptığı konuşmada isim vermeden kullandığı ifadelerle Türk Ceza Kanunu'nun 130, maddesinin 1. fırkası kapsamında 'Kişinin hatırasına hakaret' suçunu işlediğini iddia etti.

"Mısıroğlu'nun Zübeyde hanıma dair hiçbir şekilde bahse konu ithamlarda bulunmadığı bilakis bu husustaki itham ve iftiraya ilişkin reddiye mahiyetinde beyanlarda bulunduğu açıktır" diyen Keleştimur, Akşener'in Mısıroğlu'nu bu ithamın sahibi gibi gösterip hakaret ettiğini savundu.

Keleştimur İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kadir Mısıroğlu'nun çocuğu adına suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. .