Kadir Gecesi'ndeki içkili paylaşımla ilgili önemli gelişme

Kadir Gecesi'nde sosyal medya hesabından içkili paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen havayolu şirketi çalışanı O.T.'nin serbest bırakılmasına Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kadir Gecesi'nde sosyal medya hesabından içkili paylaşım yapan havayolu şirketi çalışanı O.T. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında adliyeye getirilen O.T. savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

BAŞSAVCILIK SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ ETTİ

Hakimlik, tutuklama talebini reddederek şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, O.T.'nin kaçma şüphesi olduğunu göz önüne alarak şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılık, O.T. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini talep etti.