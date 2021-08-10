Kadına şiddet davalarına bakan avukata darp suçlaması

Ankara'da öldürülen ve şiddet gören kadınların davalarına bakan avukat Umur Yıldırım hakkında eski sevgilisi Pelin S.'yi darbettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet ile kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümleriyle ilgili dosyalara bakmasıyla tanınan avukat Umur Yıldırım'ın eski sevgilisi ve aynı zamanda stajyeri olan avukat Pelin S.'yi darbettiği iddia edildi. 2 gün önce polise başvuran Pelin S. ifadesinde, Umur Yıldırım ile 10 aydır sevgili olduklarını, yaklaşık 1 yıl aynı evde yaşadıktan sonra tartışmaları sonucu ayrılmaya karar verdiklerini ve ayrı eve çıktıklarını belirtti.

Pelin S., Yıldırım'ın bu durumu kabullenmekte zorlandığını ve konuşmak için arkadaşı ile birlikte yaşadığı evine geldiğini anlattı. Pelin S., arkadaşlarının kendilerini yalnız bıraktığını, konuşmaya başladıklarını, sonrasında tartıştıklarını ve tartışmadan sonra ise Yıldırım'ın kendisini darbettiği ileri sürerek şikayette bulundu.

İfadesine başvurulan tanık R.A.T. de Pelin S. ile avukat Umur Yıldırım'ın konuştukları sırada tartışmaya başladıklarını, Pelin S.'nin hakaret ettiğini, Yıldırım'ın da onu darbettiğini söyledi. Avukat Umur Yıldırım ise olayla ilgili savcılıkta ifade vermek istediğini polise bildirdi. Darp iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.