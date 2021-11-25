Kadıköy metrosunda dehşet saçan şahıs tutuklandı

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'ya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve çıkarıldığı savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından "silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen şüpheli Emrah Y'nin işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren şüpheli Emrah Y, metroda karşılaştığı ve tanımadığı müştekinin maskesini takmadığını fark ettiğini, bu nedenle uyardığını, başka bir kadının bu sırada olaya müdahil olduğunu, kendisine tekme attığını öne sürdü.

Üzerinde taşıdığı bıçağı biletmek amacıyla yanına aldığını ileri süren Emrah Y, metroya binerken kendisini kimsenin kontrol etmediğini, bıçağı birisini yaralamak kastıyla taşımadığını, metroda tartışınca linç edilme korkusuyla bıçağı çıkardığını iddia etti.

Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Emrah Y'nin üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

CEZAEVİNDEN KOŞULLU SALIVERİLDİ

Öte yandan şüpheli E.Y'nin Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesince 3 Mayıs 2018 tarihinde "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan yargıladığı davada 2 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Bu suçtan 7 Mart 2019 tarihinde tutuklanan şüpheli Emrah Y'nin cezaevine alındığı, hükümlü olan Emrah Y'nin 26 Aralık 2021 tarihinde tahliye olması gerekirken, cezasını iyi halli geçirdiğinden 29 Haziran 2020 tarihinden itibaren koşullu salıverilmesine karar verildiği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.