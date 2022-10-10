DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5767 ₺

EURO

18,0436 ₺

ALTIN

996,34 ₺

BİST

3.582,03 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Kadıköy'deki patlamaya 'terör' soruşturması

Kadıköy'deki patlamaya 'terör' soruşturması

Kadıköy'deki patlamada soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu yürütecek

7 Saat Önce
2022-10-10 16:21:18
Kadıköy'deki patlamaya 'terör' soruşturması

Kadıköy'de 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana gelmiş, patlama sonrasında alevlere teslim olan binada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma, terör şüphesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.

6343a77050acca1770651276

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'inci katında patlama oldu. Patlama sonrasında bina alevlere teslim oldu. Olayda Özbekistan uyruklu (A.K) yaralandı. Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma ve arama çalışmalarında yaralı A.K'nin 68 yaşındaki babası M.K ile 10 yaşındaki kızı N.K ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

6343a77050acca1770651278

Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma, terör şüphesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.

6343db2b50acca17706513f2

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş