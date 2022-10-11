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Kadıköy’deki patlamada terör bağlantısı var mı? Bakan Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

48 Dakika Önce
2022-10-11 10:41:33
Kadıköy’deki patlamada terör bağlantısı var mı? Bakan Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kadıköy'de bir evde gerçekleşen patlamaya ilişkin olarak, "Yaptığımız çalışmalarda bir terör bağlantısı şu an göremedik." açıklamasını yaptı.

Soylu, "Yaptığımız çalışmalarda bir terör bağlantısı şu an göremedik. Soruşturma yürütülüyor. 30'a yakın kişinin ifadesi alındı. Patlamaların ardı ardına 3 defa söyleniyor olmasının nedeni hem normal tüp hem de oksijen tüpü patlamış." ifadesini kullandı.

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