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Kadıköy'de denizden çıkarılan cesette cinayet şüphesi

Kadıköy'de sabah saatlerinde denizde bulunan cesedin 25 yaşındaki Ahmet Mirza'ya ait olduğu öğrenildi. Cinayet ihtimali üzerinde duran polis, D.A.'yı gözaltına aldı.

10 Dakika Önce
2022-06-17 22:12:46
Kadıköy'de denizden çıkarılan cesette cinayet şüphesi

Kadıköy sahilinde bu sabah saatlerinde denizde hareketsiz halde bir kişiyi görenler polise haber verdi. Denizde botla arama yapan deniz polisi ve dalgıçlar cesedi buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmanın ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekipler, denizden çıkan cesedin 25 yaşındaki Ahmet Mirza'ya olduğunu belirledi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada D.A. gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu devam ederken, polis ekiplerinin cinayet ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. DHA

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