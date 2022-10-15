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TIMETURK / GÜNDEM / Kadıköy'de 24 katlı binayı alevler sardı

Kadıköy'de 24 katlı binayı alevler sardı

Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

2 Saat Önce
2022-10-15 21:56:13
Kadıköy'de 24 katlı binayı alevler sardı

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bina sakinleri tahliye edildi. AA .

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