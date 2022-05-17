Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde yürütülen rüşvet soruşturmasında aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli personelin de olduğu 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi toplam 224 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.