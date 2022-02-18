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TIMETURK / GÜNDEM / Kadıköy belediye başkanından ‘LGBT merakı’ açıklaması

Kadıköy belediye başkanından ‘LGBT merakı’ açıklaması

İstanbul’un Kadıköy ilçesi belediye başkanı Şerdil Dara Odabaşı, LGBT ile ilgili olarak kendisine “Başkanın özel bir merakı mı var” diyen AK Partili belediye meclis üyesi Ahmet Koyunoğlu’na, “Evet var. Kadıköy’de kim dezavantajlıysa onun yanındayım” dedi.

1 Saat Önce
2022-02-18 22:03:02
Kadıköy belediye başkanından ‘LGBT merakı’ açıklaması

Başkan Odabaşı, Twitter hesabından bir video paylaşarak belediye meclisi toplantısında söz alan Koyunoğlu ile arasında geçen LGBT tartışmasını gündeme taşıdı

Toplantıda, AK Partili belediye meclis üyesi Ahmet Koyunoğlu Odabaşı'na şöyle seslendi:

“Başkanın gözlerinin içine bakarak bir sualim olacak: Belediyenin ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı'nda LGBT'yi kurumsallaştıran, broşür ve afişlerle bunu normalleştiren hedefler yer almaktadır. Bu hedefler toplumsal kültür, ahlak ve örflerimize aykırıdır. Sapkın tercihlerin normal şeylermiş gibi gösterilmesinin ötesinde yeni üçüncü bir cinsiyet gibi sunularak bunun meşrulaştırılma çabasını reddediyoruz. Ayrıca Şerdil başkan bu LGBT merakı nedir?”

‘LGBTi'lere özel bir merakın mı var?' Evet var'

Daha sonra söz alan Odabaşı, şöyle konuştu:

“‘LGBT'lere özel bir merakın mı var?' Evet var. Kadıköy'de kim dezavantajlı ise, kimin yardıma ihtiyacı varsa, kim ayrımcılığa uğruyorsa ben onun yanındayım. Yanlarında durmaktan onur ve şeref duyarım. Biz CHP'li bir belediye olarak, sosyal demokrat bir belediye başkanı olarak hiç kimsenin dini, dili, ırkı, cinsel tercihinden dolayı ayrımcılık yapmayız. Yapmam, yaptırmam."

kadıköy-lgbt .

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