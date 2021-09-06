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TIMETURK / GÜNDEM / Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi İstanbul’da

Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi İstanbul’da

Arap Baharı ile devrilen Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin hapiste olan oğlu Sadi Kaddafi'nin serbest bırakılmasının ardından özel uçakla İstanbul'a geldiği belirtildi.

1 Saat Önce
2021-09-06 13:44:33
Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi İstanbul’da

Arap Baharı ile devrilen Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin hapiste olan oğlu Sadi Kaddafi'nin serbest bırakılmasının ardından özel uçakla İstanbul'a geldiği belirtildi.

DHA'nın aktardığına göre Libya'da serbest bırakılan Sadi Kaddafi'yi taşıyan özel uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Kaddafi, 2011 yılında NATO'nun desteklediği ayaklanma sırasında Nijer'e kaçmış ancak 2014 yılında Libya'ya iade edilmiş ve o tarihten beri de Trablus'ta hapiste tutulmuştu.

Güvenlik kaynakları dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki Sadi Kaddafi ve Muammer Kaddafi'nin özel kalem müdürlüğünü yapan Ahmed Ramazan'ın Trablus'ta tutuklu bulundukları hapishaneden serbest bırakıldığını belirtmişti.

Kaynaklar, Sadi'nin, Libya Başsavcılığının kararı ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin onayı ile serbest bırakıldığını aktarmıştı.
Sadi'nin özel uçakla Türkiye'ye hareket etmek üzere ülkeden ayrıldığı belirtilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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