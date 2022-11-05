Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara 2 milyon lira para cezası

İstanbul'da kaçak göçmenlere evlerini kiralayan 84 ev sahibine 2 milyon 152 bin 366 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları adresleri tespit etti.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda yakalanan 797 düzensiz göçmen, geri gönderme merkezine teslim edildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve evlerini düzensiz göçmenlere kiraya veren 84 mülk sahibine ise 2 milyon 152 bin 366 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen mülk sahiplerinden biri tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 81 ev sahibi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. .