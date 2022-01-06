Kabuklu pikan cevizi fiyatı | Pikan cevizinin kilosu ne kadar?

Pikan cevizinin kilosu ne kadar? Pikan cevizi son yıllarda ülkemizde de sıklıkla tüketilen, lüks kuruyemişler arasında yer alıyor. Peki ama bu cevizin fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Pikan cevizinin kilosu ne kadar? Pikan cevizi son yıllarda ülkemizde de sıklıkla tüketilen, lüks kuruyemişler arasında yer alıyor. Peki ama bu cevizin fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Kabuklu pikan cevizi fiyatı

Pikan cevizi güncel fiyatı bu dönemde 99 ila 120 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Ülkemizde Ege ve Akdeniz kıyılarında da yetişen pikan cevizine rabet büyük.

Pikan cevizi faydaları

- İçerdiği antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Kan basıncını dengeler.

- Kalp ve damar sağlığına etki eder, kolesterolü düşürür.

- Diyabet hastası olma riskini minimuma indirir.

- Hafızayı güçlendirir.

- Beyin gelişimine destek verir.

- Kilo vermeye yardımcı olur ve iştahı azaltır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.