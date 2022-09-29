Kabinede değişiklik olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama!

Kabinede değişiklik yapılacağı yönündeki iddialara cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Farz edin ki adam sakatlandı, ne yapacaksınız. Fevkalade bir durum olursa böyle adım da atılabilir ama biz kimliğinden ödün vermeyen bir partiyiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinede değişiklik yapılacağı iddialarına son noktayı koydu.

"KADRO DEĞİŞİMİNİ DE BİR YENİLENME OLARAK GÖRÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Futbol takımları bile transfer dönemlerinde A'dan Z'ye değişmez. Mevcut omurgayı korursun, nereye takviye gerekiyorsa oraya alırsın. Cumhur İttifakı'nın yapısı da bizi ilgilendiriyor. Dayanışma içerisinde bunu başaracağız. Farz edin ki adam sakatlandı, ne yapacaksınız. Fevkalade bir durum olursa böyle adım da atılabilir ama biz kimliğinden ödün vermeyen bir partiyiz. Kadro değişimini de bir yenilenme olarak gördüğümü daha önce de dile getirmiştim" dedi.

"KABİNEDE REVİZYON OLABİLİR"

Kabine revizyonu için "Olabilir yani hiç belli olmaz" yorumu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "8 ay kaldı. 8 ay içinde bu tür bir şey yapmak yöneticilik açısından sağlıklı bir şey olmasa gerek. Olabilir yani hiç belli olmaz. Fevkalade durum olursa bu tür bir adım atılabilir. Bir şey bizim için çok önemli. Kimliğimizden değerlerimizden ödün vermeden değişime açığız" ifadelerini kullandı. .