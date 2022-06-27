Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı konuları | Kabine Toplantısı bugün mü yapılacak?

Kabine Toplantısı saat kaçta? Gündem meselelerinin biriktiği şu günlerde, açıklamalar için Kabine Toplantısı bekleniyordu. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın saati açıklandı. Peki Kabine Toplantısı konuları neler? Kabine Toplantısı'nda asgari ücret ve zam oranı konuşulacak mı? İşte detaylar...

Gündem meselelerinin biriktiği şu günlerde, açıklamalar için Kabine Toplantısı bekleniyordu. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın saati açıklandı. Peki Kabine Toplantısı konuları neler? Kabine Toplantısı'nda asgari ücret ve zam oranı konuşulacak mı? İşte detaylar... Kabine Toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün düzenlenecek. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Kritik başlıkların ele alınacağı toplantıda en önemli gündem maddesini Asgari Ücret artışı, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam çalışmaları oluşturacak. Kabine Toplantısı konuları Kabine Toplantısı konuları merakla bekleniyor. Şu an için gündemde; - Asgari ücret - Zam oranları - Kurban bayramı tatili - Nato zirvesi gibi konular yer alıyor. Toplantıda da bu konuların ele alınması bekleniyor. Kurban bayramı tatili Bu yıl 9-10-11-12 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması bekleniyor. 15 Temmuz Cuma günü tatiliyle birleştirilmesi beklenen kurban Bayramı tatili, toplantıda da konuşulacak. .