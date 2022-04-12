Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 12 Nisan Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı konuları neler?
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 12 Nisan Salı günü yapılacağı belirtilen Kabine Toplantısı konuları merak ediliyor. Özellikle enflasyon ve zamların konuşulacağı düşünülen toplantının saati belirlendi mi? 12 Nisan Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı konuları neler? İşte merak edilen detaylar...
2022-04-12 10:21:08
12 Nisan Salı günü yapılacağı belirtilen Kabine Toplantısı konuları merak ediliyor. Özellikle enflasyon ve zamların konuşulacağı düşünülen toplantının saati belirlendi mi? 12 Nisan Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı konuları neler? İşte merak edilen detaylar...
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplanıyor. Toplantının gündem maddelerini enflasyon, bayram ikramiyesi ve Rusya-Ukrayna savaşı oluşturuyor.
Toplantı saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
Kabine Toplantısı konuları neler?
Edinilen bilgiye göre Kabine Toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak.
Bunun yanı sıra Karadeniz mayın tehlikesi ve emekli bayram ikramiyesinin konuşulması da öngörülüyor. .
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