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Kabine Toplantısı ne zaman? Bugün Kabine Toplantısı var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman? Gündemi istişare etmek için yapılan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı günü ve saati merak ediliyor. En son şubat ayının son günü yapılan Kabine Toplantısının yeni günü ve saati belli oldu mu? İşte merak edilen son dakika gündem haberi...

1 Saat Önce
2022-03-14 20:59:41
Kabine Toplantısı ne zaman? Bugün Kabine Toplantısı var mı?

Gündemi istişare etmek için yapılan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı günü ve saati merak ediliyor. En son şubat ayının son günü yapılan Kabine Toplantısının yeni günü ve saati belli oldu mu? İşte merak edilen son dakika gündem haberi...

Kabine Toplantısı ne zaman?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı son olarak 28 Şubat Pazartesi günü yapılmıştı. Bu hafta içerisinde yapılması beklenen Kabine Toplantısı için henüz bir gün belirtilmedi. Açıklamanın yapılmasının ardından detayların haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Bugün Kabine Toplantısı var mı?

Bugün içeriside Kabine Toplantısı yapılmayacak. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında toplantının günü ve saatini öğrenebilirsiniz. .

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