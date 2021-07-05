DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CHP'nin ''10 bin dolar alan siyasetçi'' başvurusuna Şentop'tan mektuplu yanıt
Kabine toplandı: Gündemde bayram tatili var
Rapor: İş göçü büyüyor riskler artıyor
İmamoğlu: İstanbul'da binlerce çürük bina var, hızlı hareket etmeliyiz
S&P: Piyasa koşulları sukuk ihracı için destekleyici olmaya devam edecek
Küresel vergi reformu ile şirketler ne kadar vergi ödeyecek?
Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başbağlar'da PKK'nın katlettiği 33 kişi dualarla anıldı
‘Tosuncuk’un 'Bitcoin makineli' planı
Ünlü analist iPhone kodlarını deniyordu. O kodu girdi Wi-Fi'si bozuldu!
Suudi Arabistan ile BAE arasında çatlak
İnstagram video indir | Instagram'dan video nasıl indirilir? Instagram hikayesi nasıl indirilir kaydedilir?
Hafter'den Libya'nın başkenti Trablus'a saldırı tehdidi
Erdoğan: Suyu korumakla vatanı korumak arasında fark yok
Myanmar ordusundan Japon diplomatların evine baskın

Kabine toplandı: Gündemde bayram tatili var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Masada, aşılama takvimi ve Kurban Bayramı tatili var.

ABONE OL

Google News - Timeturk
05.07.2021 16:12:51
Kabine toplandı: Gündemde bayram tatili var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Aşılama ve bayram tatili ön planda

Toplantıda, aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

Bakan Akar sunum yapacak

Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor.

Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH