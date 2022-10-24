Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak olan Kabinede başörtüsüne yasal güvence, aile düzenlemesi, Amasra'daki maden ocağı patlaması ve ekonomi gibi kritik konular görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabineyi topluyor. Toplantıda iç ve dış politika gündemindeki gelişmeler ele alınacak. Gündemin ilk sırasında ise başörtüsüne anayasal güvence getirecek değişiklik ile aile yapısına ilişkin teklif yer alıyor. Toplantıda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın anayasa değişikliği teklifinin içeriğine ilişkin bilgilendirme yapması ve teklifin hafta içinde Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor. Ayrıca TOGG konusunda da bir gelişme olup olmayacağı merak ediliyor.

Dar gelirliye ve esnafa yönelik yeni adımlar için gözler bu hafta Kabine toplantısı kararlarında olacak. TOGG için geri sayım sürerken toplantı sonrasında yapılacak açıklamalarda Erdoğan'ın bu konuya ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "aileyi güçlendirecek şekilde başörtüsüne "anayasal güvence" getirileceğine yönelik sözleri sonrası çalışmalar tamamlandı. Erdoğan'a teklif sunuldu. Kabinede teklife dair sunum yapılması ve düzenlemeyle ilgili olarak Erdoğan'ın onay vermesinden sonra anayasa değişiklik teklifinin meclise gelmesi bekleniyor.

Anayasanın 41. maddesiyle aileye dair düzenlemeler yapılmasına ilişkin görüşler de değerlendirilecek. Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin Mecliste tam kadro bulunması istenecek.

MADEN KAZASI DA GÜNDEMDE

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada 41 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Erdoğan, patlama hakkında son olarak "Raporların çıkmasıyla ihmali görünen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak" mesajı vermişti.

Patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ulaşılan son bulgular ve Maden Kazaları Komisyonu'nun kurulması da kabine toplantısında gündeme gelecek.